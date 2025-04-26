İstanbul'da en riskli ilçeler hangisi? Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Deprem olmayacak demek çok tehlikeli
Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim ve Afet Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, CNN Türk'te Hakan Çelik ile Hafta Sonu programında önemli açıklamalar yaptı. "Ersoy, 6.2 depremi İstanbul depremiydi, yaşandı bitti demek çok çok tehlikeli" dedi, İstanbul'da risk altında bulunan ilçeleri açıkladı.
Prof. Dr. Ersoy'un açıklamalarının önemli satır başları şöyle:
"Bundan sonra İstanbul'da deprem olmayacak demek çok tehlikeli"
"Marmara'nın içindeki deprem kıtalararası bir sorun yaşatır. Bizi gerçekten sekteye uğratır. Beka sorunu olduğuna katılırım. Bundan sonra İstanbul'da deprem olmayacak demek çok tehlikeli. Hiç mi tarih okumuyorsunuz? Bizim şansımız bunlar hep yazılmış, çizilmiş. O dönemdeki yıkımdan büyüklüğünü biz anlıyoruz.
"6.2 depremi İstanbul depremiydi yaşandı bitti demek çok çok tehlikeli"
Bu tarihi gerçeklerden bakarak deprem gerçeğini küçümsemek, sırf halka sempatik gözükmek için böyle bir söylem geliştirmek doğru değil. 6.2 depremi İstanbul depremiydi, yaşandı bitti demek çok çok tehlikeli.
"İvme ve zeminsel faktörler çok önemli"
Burada ivme değeri küçük. 5 şiddetinde etkiledi. Halbuki 2023 depremleri 11 şiddetinde etkiledi. İvme ve zeminsel faktörler çok önemli. Deprem dalgalarının etkili olmasını sağlayabilir. Ovanın zemini deprem dalgalarını yavaşlatır. Olağandan daha etkili olmaya başlar. 2023'te bu oldu zaten, binayı zorlayıp hasar vermesinde etkili oldu. 'Depremin büyüklüğü etkilidir' demek yanlış olur. Kentsel dönüşümün başlama tarihi 2012. Depremler sizi beklemiyor biraz daha hızlı olmamız lazım. Yıkılabilecek binalar 300 bin civarında. İstanbul'da 1 milyonun üzerinde konut var. Bunlardan bazıları çok riskli ve hemen yıkılmalı. Bu afetlerin en kötü yanı kaos. 6.2'de insanlar dışarıda. Dışarıda olanların evleri kötü de değil ama korku var.