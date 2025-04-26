İstanbul'da en riskli ilçeler hangisi? Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Deprem olmayacak demek çok tehlikeli

"İvme ve zeminsel faktörler çok önemli"

Burada ivme değeri küçük. 5 şiddetinde etkiledi. Halbuki 2023 depremleri 11 şiddetinde etkiledi. İvme ve zeminsel faktörler çok önemli. Deprem dalgalarının etkili olmasını sağlayabilir. Ovanın zemini deprem dalgalarını yavaşlatır. Olağandan daha etkili olmaya başlar. 2023'te bu oldu zaten, binayı zorlayıp hasar vermesinde etkili oldu. 'Depremin büyüklüğü etkilidir' demek yanlış olur. Kentsel dönüşümün başlama tarihi 2012. Depremler sizi beklemiyor biraz daha hızlı olmamız lazım. Yıkılabilecek binalar 300 bin civarında. İstanbul'da 1 milyonun üzerinde konut var. Bunlardan bazıları çok riskli ve hemen yıkılmalı. Bu afetlerin en kötü yanı kaos. 6.2'de insanlar dışarıda. Dışarıda olanların evleri kötü de değil ama korku var.