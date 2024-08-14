İstanbul'da depreme en dayanıklı ilçe hangisi? Prof. Naci Görür: Dinamitle kırılacak kuvvete sahip

Görür, sözlerine şöyle devam etti:

"Deprem sırasında Çekmeköy az hızla sarsılacak. Bu demektir ki deprem sırasında evleriniz büyük ölçüde sarsıntıdan yıkılmayacak. Sizin binalar muhtemel bir depremde aşarı bir şekilde sarsılmayacak. Depremin en belirgin özelliği binanın sarsılmasıdır. Ne kadar hızlı sarsılırsa çabuk yıkılır, ne kadar yavaş sarsılırsa az yıkılır.