İstanbul'da depreme en dayanıklı ilçe hangisi? Prof. Naci Görür: Dinamitle kırılacak kuvvete sahip
Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'da Çekmeköy’ün zemin yapısının sert ve dayanıklı olduğunu, deprem riski açısından İstanbul’da birçok ilçeye göre daha iyi bir noktada olduğunu vurguladı.
Türkiye’nin bir numaralı gündem maddelerinden biri olan deprem konusunda uzman olan, ülkenin deprem konusunda önde gelen bilim adamlarından biri olan Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul Çekmeköy’de katıldığı konferansta yaptığı açıklamalarla deprem öncesi ve sonrasında yapılacak olan çalışmalara dikkat çekti.
İstanbul’un zeminini ve yapılaşmayı da değerlendiren Naci Görür, şehrin genç ilçelerinden Çekmeköy’ün zemininin sağlam olduğunu ve dinamitle kırılacak bir dirence sahip olduğunu vurguladı.
Konferansta vatandaşlara hitap eden Naci Görür, "Çekmeköy jeolojisi paleozoik dediğimiz çok sağlam sert ve sağlam kayalardan oluşmuş. Yani bu bölgenin jeolojisi de eski kayalardan oluşmuş, sağlam çekiçle kıracağınız, kimi yerlerde dinamikle kıracağınız taşlardan oluşmuş durumda. Ordovisiyen, Silüriyen, Devoniyen gibi yaşlı kayalar burada var" dedi.
Görür, sözlerine şöyle devam etti:
"Deprem sırasında Çekmeköy az hızla sarsılacak. Bu demektir ki deprem sırasında evleriniz büyük ölçüde sarsıntıdan yıkılmayacak. Sizin binalar muhtemel bir depremde aşarı bir şekilde sarsılmayacak. Depremin en belirgin özelliği binanın sarsılmasıdır. Ne kadar hızlı sarsılırsa çabuk yıkılır, ne kadar yavaş sarsılırsa az yıkılır.