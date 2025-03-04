İstanbul’da havalar ne zaman ısınacak? Bahar geliyor, sıcaklık 10 derece birden artacak-tarih...
Soğuk havalar yerini bahara bırakıyor. Peki İstanbul’da havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji uzmanı tarih verdi; sıcaklıklar bu tarihte artıyor.
Son birkaç aydır kar ve yağmur etkisi altında kalan İstanbul, soğuk hava dalga etkisiyle sıcaklığın en aza indiği seviyeleri gördü. Öyle ki Türkiye geneli, soğuk hava dalgası nedeniyle 0 derece altında sıcaklık gördü. 27 Şubat’ta Cemre düştü ve baharın ilk habercisi geldi.
Peki İstanbul’da havalar ne zaman ısınacak, yaz ne zaman gelecek? İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi ve meteoroloji mühendisi Güven Özdemir, kentte sıcaklıkların kademeli olarak artışa geçeceğini ifade etti.
İstanbul’da sıcaklıkların artacağına dikkat çeken Özdemir, "Son iki gündür alçak basınç ve cephe sisteminin etkisiyle İstanbul’da soğuk ve yağışlı hava hakimdi. Ancak bugünden itibaren sıcaklıklar yükselmeye başlayacak. Geceleri sıcaklık 4 derece civarında olacak, gündüzleri ise 10 dereceye çıkacak. Çarşamba gününden itibaren ise güneş etkisini artıracak ve sıcaklık hafta sonuna kadar 15 dereceye ulaşacak" dedi.
Açıklamalarını sürdüren Özdemir, sıcaklık artışı olmasına rağmen gündüz ve gece arasında sıcaklık farkları olacağı vurgulayarak şunları kaydetti: "Havanın açık olması nedeniyle radyasyonla ısı kaybı artacak. Bu da gece sıcaklıklarının düşük, gündüz sıcaklıklarının ise yüksek olmasına neden olacak. İstanbul’da özellikle açık havalarda sıcaklık farkı 10 dereceyi bulabilir. Bu nedenle vatandaşlarımızın ani sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olması gerekiyor."