İstanbul’da havalar ne zaman ısınacak? Bahar geliyor, sıcaklık 10 derece birden artacak-tarih...

Açıklamalarını sürdüren Özdemir, sıcaklık artışı olmasına rağmen gündüz ve gece arasında sıcaklık farkları olacağı vurgulayarak şunları kaydetti: "Havanın açık olması nedeniyle radyasyonla ısı kaybı artacak. Bu da gece sıcaklıklarının düşük, gündüz sıcaklıklarının ise yüksek olmasına neden olacak. İstanbul’da özellikle açık havalarda sıcaklık farkı 10 dereceyi bulabilir. Bu nedenle vatandaşlarımızın ani sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olması gerekiyor."