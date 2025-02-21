İstanbul'da kar yağışı ne zaman sona erecek? Uzmanı tarih verdi
Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, İstanbul'da etkili olan kar yağışının aralıklarla devam edeceğini, hafta başından itibaren ise sıcaklıkların artacağını söyledi.
"Kar yağışı İstanbul'da aralıklarla devam edecek, yarın da benzer şekilde sürecek" diyen Tek, "Sıcaklıkların düşük olması nedeniyle kar, önceki günlere kıyasla daha fazla tutunacak ve hemen erimeyecek" ifadelerini kullandı.
"PAZARTESİ GÜNÜ KAR YAĞIŞI KESİLECEK"
Pazar günü kar yağışının etkisini azaltacağını belirten Tek, "Pazartesi günü ise soğuk havayla birlikte kar yağışı kesilecek" dedi.