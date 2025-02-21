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İstanbul'da kar yağışı ne zaman sona erecek? Uzmanı tarih verdi

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, İstanbul'da etkili olan kar yağışının aralıklarla devam edeceğini, hafta başından itibaren ise sıcaklıkların artacağını söyledi.

İstanbul'da kar yağışı ne zaman sona erecek? Uzmanı tarih verdi - Sayfa 1

Meteoroloji Mühendisi Tek, yağış sisteminin kuzeyden, Karadeniz üzerinden geldiğini söyledi.

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İstanbul'da kar yağışı ne zaman sona erecek? Uzmanı tarih verdi - Sayfa 2

"Kar yağışı İstanbul'da aralıklarla devam edecek, yarın da benzer şekilde sürecek" diyen Tek, "Sıcaklıkların düşük olması nedeniyle kar, önceki günlere kıyasla daha fazla tutunacak ve hemen erimeyecek" ifadelerini kullandı.

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İstanbul'da kar yağışı ne zaman sona erecek? Uzmanı tarih verdi - Sayfa 3

"PAZARTESİ GÜNÜ KAR YAĞIŞI KESİLECEK"

Pazar günü kar yağışının etkisini azaltacağını belirten Tek, "Pazartesi günü ise soğuk havayla birlikte kar yağışı kesilecek" dedi.

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İstanbul'da kar yağışı ne zaman sona erecek? Uzmanı tarih verdi - Sayfa 4

Hava sıcaklığının sıfır dereceye yakın seyrettiğini, yüksek kesimlerde ise eksi değerlere düştüğünü aktaran Tek, pazar günü Anadolu Yakası'nda kar yağışının görülebileceğini ancak çok etkili olmayacağını kaydetti.

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