İstanbul'da lüks araç kaçakçılığı operasyonu
İstanbul'da düzenlenen lüks araç kaçakçılığı operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, yurt dışından getirilerek sahte evraklarla Türkiye plakası çıkarılıp kullanılan 17 lüks araç ele geçirilirken, 20 şüpheli gözaltına alındı.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde lüks oto kaçakçılığının engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, Türkiye'ye turistik amaçla gelen yolcuların beraberinde getirdikleri lüks araçların yasal süresi içerisinde çıkış yapmadığını, başka araçların şase numaralarına göre sahte evrak düzenlenerek tescil işlemi yapılıp Türkiye plakası çıkarıldığını tespit etti.
Ele geçirilen bazı araçların Almanya, İsveç ve Polonya ülkelerinden Interpol tarafından çalıntı kayıtlarının bulunduğu anlaşıldı.