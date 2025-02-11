İstanbul’da okullar tatil mi, kar tatili verildi mi? İşte İstanbul son durum- Esenyurt, Avcılar...
Lapa lapa kara esir kalan İstanbul’da milyonlarca kişinin gözü okulların tatil edilip edilmeyeceğinde. AKOM iki gün kar yağışı uyarısı yaparken, öğrenci ve veliler tatil haberini merakla bekliyor. Peki İstanbul’da okullar tatil mi, kar tatili verildi mi? İstanbul'da hangi illerde okullar tatil edildi. Valilikten açıklama geldi.
İstanbul için beklenen kar resmen geldi. Marmara beyaza bürünürken, son yıllarda İstanbul’da sadece yüksek tepelere yağan kar, bugün itibariyle her bir noktada yağıyor.
Peki İstanbul'da hangi illerde okullar tatil edildi, kar tatili verilen iller neresi?
AKOM geçtiğimiz günlerde İstanbul için iki gün kar uyarısında bulunurken, beklenen kar yağışı da tahmin edildiği üzere tüm şehri etkisi altına almış durumda. Bu güzel anlar İstanbullu’ları mutlu ederken, öğrenci ve veliler kulaklıklarını valilikten gelecek habere çevirdiler.
Peki İstanbul’da okullara kar tatili geldi mi, 11 ve 12 Şubat okullar tatil edildi mi? İşte İstanbul son durum.