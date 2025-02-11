İstanbul’da okullar tatil mi, kar tatili verildi mi? İşte İstanbul son durum- Esenyurt, Avcılar...

AKOM geçtiğimiz günlerde İstanbul için iki gün kar uyarısında bulunurken, beklenen kar yağışı da tahmin edildiği üzere tüm şehri etkisi altına almış durumda. Bu güzel anlar İstanbullu’ları mutlu ederken, öğrenci ve veliler kulaklıklarını valilikten gelecek habere çevirdiler.