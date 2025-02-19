İstanbul’da okullar tatil mi, valilik açıklama yaptı mı: 19-20 Şubat tatil edildi mi?
Etkisi günlerce devam edecek kar, İstanbul’a bir kez daha sert giriş yaptı. Geçtiğimiz hafta yağış nedeniyle okullar tatil edilmişti. Şimdi ise gözler bir kez daha valilik duyurusuna çevrildi. Peki İstanbul’da yarın okullar tatil mi; 19-20-21 Şubat okullar tatil edildi mi? İşte son durum…
Altay kar fırtınası İstanbul'a sert bir giriş yaptı. Bununla birlikte kent beyaza bürünürken, öğrenciler okullar tatil edildi mi diye merak etmeye başladı.
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Vatandaşlar kar yağışıyla birlikte özlemlerini giderirken, kazalar ve diğer aksaklıklar da beraberinde geldi. Son olarak geçtiğimiz hafta pek çok ilçeye kar yağmasının ardından, okulların çoğu tatil edilmişti.