İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Uzmanı tarih verdi: Kar yağışı kapıda!
İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, mevsimin ilk kar yağışını heyecanla beklerken, Prof. Dr. Orhan Şen, kar yağışıyla ilgili önemli bir açıklamalarda bulundu.
İstanbul'a kar yağışının ne zaman geleceği merak konusu olmuşken, uzmanından dikkat çeken açıklamalar geldi.
CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
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"Kar İstanbul’a muhakkak gelecek, ama sistem biraz gecikiyor. Ayın 10’u, 11’i gibi gelmesi bekleniyordu ancak şu an Balkanlar’da kalacak gibi görünüyor.
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