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İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Uzmanı tarih verdi: Kar yağışı kapıda!

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, mevsimin ilk kar yağışını heyecanla beklerken, Prof. Dr. Orhan Şen, kar yağışıyla ilgili önemli bir açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Uzmanı tarih verdi: Kar yağışı kapıda! - Sayfa 1

İstanbul'a kar yağışının ne zaman geleceği merak konusu olmuşken, uzmanından dikkat çeken açıklamalar geldi.

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

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İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Uzmanı tarih verdi: Kar yağışı kapıda! - Sayfa 2

"Kar İstanbul’a muhakkak gelecek, ama sistem biraz gecikiyor. Ayın 10’u, 11’i gibi gelmesi bekleniyordu ancak şu an Balkanlar’da kalacak gibi görünüyor.

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İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Uzmanı tarih verdi: Kar yağışı kapıda! - Sayfa 3

Ocak ayının ortalarına doğru İstanbul’a kar yağışı bekliyoruz.

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İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Uzmanı tarih verdi: Kar yağışı kapıda! - Sayfa 4

İstanbul’un kışı ocak ve şubat aylarında etkili olur, aralıkta genelde kar yağışı olmaz.

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