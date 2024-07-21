Meteoroloji ilçe ilçe açıkladı! İşte İstanbul'da yüzde 99 nem oranı ile rekor kıran ilçe

İstanbul'da gece boyunca etkili olan sıcak hava ve yüksek nem oranı ilçelere göre değişirken, Ataşehir, Beşiktaş, Beyoğlu, Çatalca, Kağıthane, Sarıyer, Silivri, Şişli ve Ümraniye'de nem oranı yüzde 95’in üzerinde ölçüldü. Megakentte nem oranı ilçelere göre farklılık gösterirken Ümraniye yüzde 99 ile rekor kırdı.