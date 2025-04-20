İstanbullular 22 Nisan tarihine dikkat! 31 ilçe için peş peşe uyarılar yapıldı: Akşama kadar sürecek
22 Nisan salı günü için BEDAŞ ve AYEDAŞ, İstanbulluları yakından ilgilendiren elektrik kesintisi uyarılarını yaptı. 31 ilçenin etkileneceği planlı elektrik kesintilerinde hangi mahalle ve sokakların karanlığa bürüneceği belli oldu. Vatandaşlar "AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama, BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama, İstanbul elektrik kesintisi, İstanbul'da elektrikler zaman gelecek" sorularının yanıtını aramaya başladı.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), salı günü 21 ilçede, Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) ise 10 ilçede saatlerce sürecek planlı elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı.
Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
İşte 22 Nisan tarihli BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi programı...
1 | 69