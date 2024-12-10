İstanbullular dikkat: 19 ilçede elektrik kesintisi olacak! BEDAŞ duyurdu hemen listeyi kontrol edin
BEDAŞ İstanbul'da 11 Aralık çarşamba günü elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçeleri ve mahalleri duyurdu. 19 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak mahalle ve sokaklar belli oldu. Vatandaşlar "BEDAŞ elektrik kesintisi, elektrikler ne zaman gelecek?, elektrik kesintisi sorgulama, elektrik arıza" şeklinde araştırmaya başladı. İşte İstanbul'da elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçeler...
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beşiktaş, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Küçükçekmece, Silivri, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu ilçelerinde planlı kesintisi yapılacağını duyurdu.
İşte 11 Aralık çarşamba elektrik kesintileri...
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