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  4. İstanbullular dikkat: Hemen önleminizi alın! 23 ilçe için uyarı yapıldı işte etkilenecek mahalleler

İstanbullular dikkat: Hemen önleminizi alın! 23 ilçe için uyarı yapıldı işte etkilenecek mahalleler

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş, 23 ilçede planlı elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbullular dikkat: Hemen önleminizi alın! 23 ilçe için uyarı yapıldı işte etkilenecek mahalleler - Sayfa 1

BEDAŞ ve AYEDAŞ İstanbul'da planlı bakım çalışmaları kapsamında 12 Aralık perşembe günü elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçe ve mahalleleri internet sitesi üzerinden duyurdu. 

İşte BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın açıkladığı ilçe ve sokaklar... 

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İstanbullular dikkat: Hemen önleminizi alın! 23 ilçe için uyarı yapıldı işte etkilenecek mahalleler - Sayfa 2

Arnavutköy Elektrik Kesintisi

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İstanbullular dikkat: Hemen önleminizi alın! 23 ilçe için uyarı yapıldı işte etkilenecek mahalleler - Sayfa 3

Arnavutköy Elektrik Kesintisi

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İstanbullular dikkat: Hemen önleminizi alın! 23 ilçe için uyarı yapıldı işte etkilenecek mahalleler - Sayfa 4

Arnavutköy Elektrik Kesintisi

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