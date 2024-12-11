İstanbullular dikkat: Hemen önleminizi alın! 23 ilçe için uyarı yapıldı işte etkilenecek mahalleler
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş, 23 ilçede planlı elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
BEDAŞ ve AYEDAŞ İstanbul'da planlı bakım çalışmaları kapsamında 12 Aralık perşembe günü elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçe ve mahalleleri internet sitesi üzerinden duyurdu.
İşte BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın açıkladığı ilçe ve sokaklar...
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