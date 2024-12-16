İstanbullular dikkat: Hemen önleminizi alın! 23 ilçe tek tek açıklandı işte etkilenecek mahalleler
17 Aralık salı günü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleri BEDAŞ duyurdu. Saatlerce sürecek elektrik kesintileri 23 ilçede yaşanacak. "İstanbul elektrik kesintisi sorgulama, BEDAŞ elektrik kesintisi, elektrikler ne zaman gelecek?, elektrik kesintisi sorgulama, elektrik arıza" şeklinde araştırmaya başladı. Peki İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte yanıtı...
BEDAŞ, İstanbul'da planlı bakım çalışmaları kapsamında 17 Aralık Salı günü elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçe ve mahalleleri internet sitesi üzerinden duyurdu.
BEDAŞ'ın açıkladığı ilçe ve sokaklar şöyle:
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