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  4. İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı: Hava bir anda soğuyacak, sıcaklık 15 derece birden düşecek

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı: Hava bir anda soğuyacak, sıcaklık 15 derece birden düşecek

Meteoroloji, İstanbul'da hava sıcaklığının birden düşeceğini duyurdu. Cumartesi günü hava sıcaklığının 33 dereceye kadar çıkması beklenirken yeni haftayla birlikte sıcaklık 15 derece düşecek.

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı: Hava bir anda soğuyacak, sıcaklık 15 derece birden düşecek - Sayfa 1

Türkiye’nin batısı yeni haftanın ilk gününde Balkanlar’dan gelecek serin ve yağışlı havanın etkisi altına girecek.

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İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı: Hava bir anda soğuyacak, sıcaklık 15 derece birden düşecek - Sayfa 2

İSTANBUL'DA HAVA SICAKLIĞI 15 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) paylaştığı son verilere göre pazar gecesi geç saatlerde etkili olmaya başlaması beklenen yağışla birlikte pazartesi günü İstanbul’da hava sıcaklığının 15 derece birden düşmesi bekleniyor.

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İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı: Hava bir anda soğuyacak, sıcaklık 15 derece birden düşecek - Sayfa 3

Meteoroloji, Batı Karadeniz ile İç Anadolu’yu da etkisi altına alması beklenen yağışlı hava nedeniyle su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

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İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı: Hava bir anda soğuyacak, sıcaklık 15 derece birden düşecek - Sayfa 4

CUMARTESİ EN SICAK GÜN OLACAK

Meteorolojinin tahminlerine göre cumartesi günü yurt genelinde ayın en sıcak günü yaşanacak.

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