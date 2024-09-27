İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı: Hava bir anda soğuyacak, sıcaklık 15 derece birden düşecek
Meteoroloji, İstanbul'da hava sıcaklığının birden düşeceğini duyurdu. Cumartesi günü hava sıcaklığının 33 dereceye kadar çıkması beklenirken yeni haftayla birlikte sıcaklık 15 derece düşecek.
Türkiye’nin batısı yeni haftanın ilk gününde Balkanlar’dan gelecek serin ve yağışlı havanın etkisi altına girecek.
İSTANBUL'DA HAVA SICAKLIĞI 15 DERECE BİRDEN DÜŞECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) paylaştığı son verilere göre pazar gecesi geç saatlerde etkili olmaya başlaması beklenen yağışla birlikte pazartesi günü İstanbul’da hava sıcaklığının 15 derece birden düşmesi bekleniyor.
Meteoroloji, Batı Karadeniz ile İç Anadolu’yu da etkisi altına alması beklenen yağışlı hava nedeniyle su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
CUMARTESİ EN SICAK GÜN OLACAK
Meteorolojinin tahminlerine göre cumartesi günü yurt genelinde ayın en sıcak günü yaşanacak.