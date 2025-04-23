İstanbul'un altındaki tehlike! Şehri tehdit eden fay hatları hangileri?

KUZEY ANADOLU FAY ZONU (KAFZ)

Türkiye'nin en aktif ve en önemli fay hattı olan Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ), doğudan batıya doğru yaklaşık 1200 kilometre uzunluğunda uzanır. Bu fay hattı, Avrasya ve Anadolu levhalarının çarpışması sonucu oluşmuştur ve tarih boyunca birçok büyük depreme neden olmuştur.