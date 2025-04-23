İstanbul'un altındaki tehlike! Şehri tehdit eden fay hatları hangileri?
İstanbul, eşsiz güzellikleri ve tarihi dokusuyla büyüleyici bir şehir olsa da, aynı zamanda aktif bir deprem kuşağında yer almaktadır. Bu durum, maalesef şehrin altından geçen ve potansiyel olarak büyük depremlere neden olabilecek fay hatları gerçeğini gözler önüne seriyor. Peki, İstanbul'u tehdit eden fay hatları neler? İstanbul'u tehdit eden fay hatlarını sizler için hazırladık. İşte, konuya dair detaylar...
FAY HATTI NEDİR?
Fay hattı, yerkabuğunu oluşturan levhaların birbirleriyle sürtündüğü, kırıldığı ve yer değiştirdiği zonlardır. Bu hareketler sırasında enerji birikir ve aniden boşaldığında depremler meydana gelir. Fay hatları, uzunlukları ve aktivite seviyelerine göre farklılık gösterirler. Aktif fay hatları, geçmişte deprem üretmiş ve gelecekte de deprem üretme potansiyeli taşıyan hatlardır.
KUZEY ANADOLU FAY ZONU (KAFZ)
Türkiye'nin en aktif ve en önemli fay hattı olan Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ), doğudan batıya doğru yaklaşık 1200 kilometre uzunluğunda uzanır. Bu fay hattı, Avrasya ve Anadolu levhalarının çarpışması sonucu oluşmuştur ve tarih boyunca birçok büyük depreme neden olmuştur.
MARMARA DENİZİ İÇİNDEKİ FAY SEGMENTLERİ
İstanbul'u doğrudan tehdit eden fay hatları, KAFZ'nin Marmara Denizi içindeki devamı üzerinde yer alır. Bu bölgede, ana fay hattı birkaç farklı segmente ayrılmıştır. Bu segmentler, Kumburgaz Fayı, Orta Sırt Fayı ve Çınarcık Fayı olarak bilinir.