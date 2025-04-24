İstanbul'un en riskli ve zemini sağlam ilçeleri hangileri? Prof. Dr. Şükrü Ersoy tek tek saydı

"Tehlike geçmiş değil"

Ersoy, 6.2’lik depremin ardından gelen artçı sarsıntıların bir süre daha devam edeceğini, bu süreçte dikkatli olunması gerektiğini belirtti ve “6.2’lik bir deprem Marmara’daki tüm deprem gerilimini boşaltmaz. Tehlike geçmiş değil. Güney kolun da üretkenliği var. Büyük bir depremin hemen ardından geleceğini söylemek spekülatif olur. Veri ile konuşmak gerekiyor" diye konuştu.