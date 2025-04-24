İstanbul'un en riskli ve zemini sağlam ilçeleri hangileri? Prof. Dr. Şükrü Ersoy tek tek saydı
İstanbul’da Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından gözler bir kez daha olası büyük Marmara depremine çevrildi. Peki İstanbul'un en riskli ve zemini sağlam ilçeleri hangileri? Prof. Dr. Şükrü Ersoy açıkladı.
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında “tehlike bitmiş değil” diyerek uyardı. Prof. Ersoy, İstanbul’un zemini sağlam ve riskli ilçelerini de tek tek sıralad
Ersoy, Marmara’da 7’nin üzerinde bir depremin tarihsel verilerle beklendiğini belirterek,
"Tarihsel süreçler içerisinde bu depremler olmuş. İstanbul ve çevresi medeniyetlerin sürekli yerleştiği alanlar olduğu için elimizde çok sayıda veri var. Kuzey Anadolu Fayı üzerinde 7’nin üzerinde deprem beklemek zaten kaçınılmazdı. 6.2’lik son deprem bu potansiyeli değiştirmedi" dedi.
"Tehlike geçmiş değil"
Ersoy, 6.2’lik depremin ardından gelen artçı sarsıntıların bir süre daha devam edeceğini, bu süreçte dikkatli olunması gerektiğini belirtti ve “6.2’lik bir deprem Marmara’daki tüm deprem gerilimini boşaltmaz. Tehlike geçmiş değil. Güney kolun da üretkenliği var. Büyük bir depremin hemen ardından geleceğini söylemek spekülatif olur. Veri ile konuşmak gerekiyor" diye konuştu.
Fay hattına yakın olduğu için deprem riski en yüksek ilçeler hangileri?
Prof. Dr. Ersoy’a göre, fay hatlarına yakınlığı nedeniyle ilk derece risk taşıyan ilçeler şunlar:
Avrupa Yakası: Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü, Güngören, Zeytinburnu, Bahçelievler, Fatih
Anadolu Yakası: Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla, Adalar