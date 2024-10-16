İstanbul'un hangi ilçesinde en çok nereli yaşıyor? O iller sanki İstanbul'a taşınmış gibi!
İstanbul, Anadolu'dan uzun yıllar göç almayı sürdürürken, bazı illerin nüfusunu kendi il nüfuslarının üzerine çıkardı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, şehrin 39 ilçesinde en çok nerelinin yaşadığı belli oldu.
TÜİK’in en son nüfus istatistiklerine göre, İstanbul'un nüfusu 15 milyon 56 bin 806 kişi olarak belirlendi ve bu rakam Türkiye nüfusunun yüzde 18,34'üne denk geliyor. İstanbul'da ikamet edenlerin sadece 2 milyon 152 bin 878'i, İstanbul nüfusuna katılanlardan oluşuyor. TÜİK verilerine dayanarak İstanbul'un ilçelerinde en fazla hangi il doğumluların yaşadığı belli oldu.
Hangi ilçede en çok kimler yaşıyor?
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Çatalca - Tokat
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Silivri - Tekirdağ
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Büyükçemece - Tokat
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