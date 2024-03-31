İstanbul'un ilçelerinde son durum: Hangi ilçede hangi parti önde?
Vatandaşlar 31 Mart Yerel Seçimleri'nde İstanbul'daki ilçelerde önde olan partiler hangileri? İşte İstanbul'un ilçelerinde son durum ve ilçe ilçe partilerin oyları şöyle...
Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri belirlemek için sandık başına gitti. Yayın yasağının kalkmasının ardından ilk sonuçlar açıklandı.
Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu'nda seçim sonuçlarında son durum ne? İşte İstanbul'un ilçelerinde seçim sonuçları...
İstanbul'un ilçelerinde son durum: Hangi ilçede hangi parti önde?
Adalar Seçim Sonuçları 2024:
Ataşehir Seçim Sonuçları 2024:
Bağcılar Seçim Sonuçları 2024:
Arnavutköy Seçim Sonuçları 2024:
Avcılar Seçim Sonuçları 2024:
İstanbul'un ilçelerinde son durum: Hangi ilçede hangi parti önde?
Bahçelievler Seçim Sonuçları 2024:
Bakırköy Seçim Sonuçları 2024:
Başakşehir Seçim Sonuçları 2024:
Bayrampaşa Seçim Sonuçları 2024:
Beşiktaş Seçim Sonuçları 2024:
İstanbul'un ilçelerinde son durum: Hangi ilçede hangi parti önde?
Beykoz Seçim Sonuçları 2024:
Beylikdüzü Seçim Sonuçları 2024:
Beyoğlu Seçim Sonuçları 2024:
Büyükçekmece Seçim Sonuçları 2024:
Çatalca Seçim Sonuçları 2024: