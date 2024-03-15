İşte AK Parti'nin emekli planı: 10 bin lira maaş alana... AK Parti, başta en düşük emekli aylığı alanlar olmak üzere dar gelirlilere yönelik yeni destek programları üzerinde çalışıyor.

Edinilen bilgilere göre, AK Parti ve hükümet nezdinde yapılan toplantılarda seçim çalışmaları sırasında en fazla karşılaşılan problem olan hayat pahalılığı ve emeklilerin durumuna yönelik yeni bazı adımların atılması gerektiği üzerinde duruldu. 1 | 10

Bu kapsamda, en düşük emekli aylığı alanlara yönelik doğalgaz, elektrik ve gıda yardımı adı altında destek verilmesi önerisi tartışmaya açıldı. 2 | 10

Yapılan planlamalara göre, 10 bin lira ve altı maaş alan ve başkaca bir geliri olmayan emeklilere ‘Emekli kartı’ verilecek. 3 | 10