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  4. İşte AK Parti'nin emekli planı: 10 bin lira maaş alana...

İşte AK Parti'nin emekli planı: 10 bin lira maaş alana...

AK Parti, başta en düşük emekli aylığı alanlar olmak üzere dar gelirlilere yönelik yeni destek programları üzerinde çalışıyor.

İşte AK Parti'nin emekli planı: 10 bin lira maaş alana... - Sayfa 1

Edinilen bilgilere göre, AK Parti ve hükümet nezdinde yapılan toplantılarda seçim çalışmaları sırasında en fazla karşılaşılan problem olan hayat pahalılığı ve emeklilerin durumuna yönelik yeni bazı adımların atılması gerektiği üzerinde duruldu.

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İşte AK Parti'nin emekli planı: 10 bin lira maaş alana... - Sayfa 2

Bu kapsamda, en düşük emekli aylığı alanlara yönelik doğalgaz, elektrik ve gıda yardımı adı altında destek verilmesi önerisi tartışmaya açıldı.

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İşte AK Parti'nin emekli planı: 10 bin lira maaş alana... - Sayfa 3

Yapılan planlamalara göre, 10 bin lira ve altı maaş alan ve başkaca bir geliri olmayan emeklilere ‘Emekli kartı’ verilecek.

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İşte AK Parti'nin emekli planı: 10 bin lira maaş alana... - Sayfa 4

Bu kartlara doğalgaz, gıda ve elektrik harcamalarında kullanılması şartıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından para yüklenecek.

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