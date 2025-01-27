İşte Ayşe Barım'ın menajeri olduğu oyuncular... Ayşe Barım hangi ünlülerin, kimlerin menajeri?
Gezi Parkı protestolarına yürütülen soruşturma sonrası menajer Ayşe Barım tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Yaşananların ardından "Ayşe Barım kimlerin menajeri, Ayşe Barım hangi oyuncuların menajeri, hangi oyuncular Ayşe Barım'la çalışıyor?, Ayşe Barım'ın menajeri olduğu oyuncular listesi" soruları araştırılmaya başlandı. İşte Ayşe Barım'ın menajeri olduğu oyuncular...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen Barım, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Öğle saatlerinde adliyeye getirilen Barım'ın savcılıkta ifadesi alındı. Barım, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Ayşe Barım'ın menajeri olduğu ünlüler merak konusu oldu.
İŞTE AYŞE BARIM'IN MENAJERİ OLDUĞU OYUNCULAR...