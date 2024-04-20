İşte BES birikiminden kısmi çekişin şartları
Gazeteci Noyan Doğan bugünkü köşesinde BES birikimden kısmi çekilişin şartlarını yazdı. İşte 1 Temmuz tarihinden itibaren başlayacak uygulamaya dair bilenenler ve BES birikiminden kısmi çekiliş gerçekleştirmek için şartlar...
Gazeteci Noyan Doğan, 1 Temmuz'da başlaması planlanan ve şartları netleşen BES katılımcılarının ihtiyaç halinde birikimlerinin bir kısmını çekebilmesini sağlayacak uygulamaya yönelik ayrıntıları yazdı. Doğan'ın ilgili yazısı şöyle:
BES katılımcılarının ihtiyaç halinde birikimlerinin bir kısmını çekebilmesinin şartları netleşti. Uygulama 1 Temmuz tarihinde başlayacak. Yani, 1 Temmuz tarihinden itibaren BES katılımcıları birikimlerinin bir kısmını çekebilecek.
Kısmi çekiş, bir başka adıyla kısmen ödeme, BES katılımcılarının yıllardır beklediği bir uygulamaydı. Çünkü acil paraya ihtiyacı olanlara, BES’teki birikimlerinin bir kısmını kullanma hakkı tanınmadığından; BES’teki tasarruflarının tamamını alıp sistemden ayrılmak zorunda kalıyorlardı. Bundan dolayı milyonlarca kişi BES’ten ayrıldı. Beklenen düzenleme yapıldı ama açıkçası o düzenleme bu düzenleme değil. Önce, BES’ten, hangi şartlarda, nasıl para çekileceğini anlatayım, sonra bir iki yorumda bulunayım.
EVLİLİK, KONUT, EĞİTİM
* Katılımcılar sadece; evlilik, konut alımı, eğitim masrafları ve doğal afet halinde birikimlerini çekilebilecek. Kısmi çekiş için katılımcılar başvuruyu emeklilik şirketine yapacak.