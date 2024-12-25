İşte bölge bölge hava durumu tahminleri... Meteorolojiden 17 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı ile Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ege'nin güney kıyıları, Doğu Akdeniz'in batısı ve Batı Akdeniz'de kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in yükseklerinde ve Akdeniz'in Toroslar kesiminde yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. İşte 25 Aralık 2024 bölge bölge hava durumu tahminleri…
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, sabah saatlerinde güney kesimlerinde güneydoğu ve doğulu yönlerden, zamanla bölgenin kuzey ve batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatler ile gece saatlerinde sağanak yağışlı
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güney kıyılarında güneydoğu, öğle saatlerinden sonra zamanla Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 8°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu dışında kalan yerlerin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı, Toroslar kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz ile Adana ve Mersin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 19°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 16°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 16°C
Çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin batı ve güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey çevrelerinin yüksekleri sabah ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı