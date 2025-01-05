İşte bölge bölge hava durumu tahminleri... Meteoroloji'den kar, sağanak ve buzlanma uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre, yurt genelinin çok bulutlu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun güney ve doğusu ile Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Muğla, Antalya, Isparta ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Amasya ve Tokat çevreleri ile Hatay'ın güney kıyılarında kuvvetli olmak üzere genellikle sağanak, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda kar şeklinde olması bekleniyor. İşte 5 Ocak 2025 hava durumu tahminleri...
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Kütahya ve Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 15°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Antalya, Isparta ve Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde Hatay'ın güney kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
HATAY °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde güney kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur, kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu
ÇANKIRI °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu