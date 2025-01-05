İşte bölge bölge hava durumu tahminleri... Meteoroloji'den kar, sağanak ve buzlanma uyarısı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya, Isparta ve Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde Hatay'ın güney kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

HATAY °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde güney kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.