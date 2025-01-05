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  4. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri... Meteoroloji'den kar, sağanak ve buzlanma uyarısı

İşte bölge bölge hava durumu tahminleri... Meteoroloji'den kar, sağanak ve buzlanma uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre, yurt genelinin çok bulutlu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun güney ve doğusu ile Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Muğla, Antalya, Isparta ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Amasya ve Tokat çevreleri ile Hatay'ın güney kıyılarında kuvvetli olmak üzere genellikle sağanak, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda kar şeklinde olması bekleniyor. İşte 5 Ocak 2025 hava durumu tahminleri...

İşte bölge bölge hava durumu tahminleri... Meteoroloji'den kar, sağanak ve buzlanma uyarısı - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

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İşte bölge bölge hava durumu tahminleri... Meteoroloji'den kar, sağanak ve buzlanma uyarısı - Sayfa 2

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Kütahya ve Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 15°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

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İşte bölge bölge hava durumu tahminleri... Meteoroloji'den kar, sağanak ve buzlanma uyarısı - Sayfa 3

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya, Isparta ve Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde Hatay'ın güney kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

HATAY °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde güney kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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İşte bölge bölge hava durumu tahminleri... Meteoroloji'den kar, sağanak ve buzlanma uyarısı - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur, kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

ÇANKIRI °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

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