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  4. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri: Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

İşte bölge bölge hava durumu tahminleri: Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Rize çevreleri, Artvin’in kıyı kesimleri ile Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri...

İşte bölge bölge hava durumu tahminleri: Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Sayfa 1

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

1 | 8
İşte bölge bölge hava durumu tahminleri: Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Sayfa 2

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

2 | 8
İşte bölge bölge hava durumu tahminleri: Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Sayfa 3

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

3 | 8
İşte bölge bölge hava durumu tahminleri: Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

4 | 8