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  4. İşte dünyanın en güçlü ülkeleri! Türkiye kaçıncı sırada geliyor?

İşte dünyanın en güçlü ülkeleri! Türkiye kaçıncı sırada geliyor?

Ray Dalio'nun Büyük Güçler Endeksi 2024 analizine göre, dünyada büyük ekonomilerin gücü sıralanıyor.

İşte dünyanın en güçlü ülkeleri! Türkiye kaçıncı sırada geliyor? - Sayfa 1

Ray Dalio, her ülkenin gücünü şu çeşitli ölçütlere göre değerlendiriyor:

Finansal güç

Askeri Güç

Eğitim

Rezervler

Rekabet Gücü

Ekonomik Çıktı

Ticaret

Yenilik ve Teknoloji

Bu yıl endekse mutluluk ve sağlık göstergeleri de eklendi.

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İşte dünyanın en güçlü ülkeleri! Türkiye kaçıncı sırada geliyor? - Sayfa 2

Listenin ilk sırasında yer alan ABD, küresel finans piyasalarındaki hakimiyeti, rezerv para birimi durumu ve teknolojik inovasyonu sayesinde dünyanın önde gelen süper gücü statüsünü sürdürüyor.

 

 

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İşte dünyanın en güçlü ülkeleri! Türkiye kaçıncı sırada geliyor? - Sayfa 3

Dünyanın en büyük ihracatçısı olarak Çin, ticaretteki ve ekonomik çıktıdaki gücüyle ikinci sırada yer alıyor. Kişi başına düşen gücü toplamın çok gerisinde kalıyor.

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İşte dünyanın en güçlü ülkeleri! Türkiye kaçıncı sırada geliyor? - Sayfa 4

Euro Bölgesi bir topluluk halinde kriterlere göre dünyanın büyük güçleri arasında 3. Sırada yer alıyor.

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