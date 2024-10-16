İşte dünyanın en güçlü ülkeleri! Türkiye kaçıncı sırada geliyor?
Ray Dalio'nun Büyük Güçler Endeksi 2024 analizine göre, dünyada büyük ekonomilerin gücü sıralanıyor.
Ray Dalio, her ülkenin gücünü şu çeşitli ölçütlere göre değerlendiriyor:
Finansal güç
Askeri Güç
Eğitim
Rezervler
Rekabet Gücü
Ekonomik Çıktı
Ticaret
Yenilik ve Teknoloji
Bu yıl endekse mutluluk ve sağlık göstergeleri de eklendi.
Listenin ilk sırasında yer alan ABD, küresel finans piyasalarındaki hakimiyeti, rezerv para birimi durumu ve teknolojik inovasyonu sayesinde dünyanın önde gelen süper gücü statüsünü sürdürüyor.
Dünyanın en büyük ihracatçısı olarak Çin, ticaretteki ve ekonomik çıktıdaki gücüyle ikinci sırada yer alıyor. Kişi başına düşen gücü toplamın çok gerisinde kalıyor.
Euro Bölgesi bir topluluk halinde kriterlere göre dünyanın büyük güçleri arasında 3. Sırada yer alıyor.