İşte dünyanın en güçlü ülkeleri! Türkiye kaçıncı sırada geliyor?

Ray Dalio, her ülkenin gücünü şu çeşitli ölçütlere göre değerlendiriyor:

Finansal güç

Askeri Güç

Eğitim

Rezervler

Rekabet Gücü

Ekonomik Çıktı

Ticaret

Yenilik ve Teknoloji

Bu yıl endekse mutluluk ve sağlık göstergeleri de eklendi.