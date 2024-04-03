İşte güncellenen cep telefonu tarifeleri: Hangi operatör ne kadar fiyat belirledi?
1 Nisan tarihinde yapılan son düzenleme ile birlikte cep telefonu tarifelerine yıllık 65, bir önceki tarifeye göre ise yüzde 28 zam geldi. Peki güncel Vodafone, Turkcell ve Turktelekom tarifleri ne kadar? Emekli, öğretmen ve asker tarifeleri fiyatları neler? İşte güncel cep telefonu tarife fiyatları....
1 Nisan 2024 tarihinde yürürlüğe giren yeni mobil haberleşme hizmetleri azami ücret tarifesi yıllık yüzde 65 zamlandı. Bir önceki tarifeye göre artış yüzde 28'e yaklaştı.
Yeni ücret tarifesine göre yurtiçi aramanın dakikası 3 lira 12 kuruşa, uluslararası aramaların dakikası ise 31 lira 35 kuruşa yükseldi. Hat devir ücretlerinden 59.83 TL, İsim, Unvan değişikliğinden 40.86 TL, Numara değişikliği hizmetlerinden ise 136.52 TL alınacak.
SIM kartlarının değişikliğinde, garanti kapsamındaki işlemler ücretsiz olmaya devam ederken, kayıp, çalıntı ve kullanıcı hatası sebebiyle değiştirilecek SIM kartlardan ise 136.52 TL ücret alınacak.
Faturalarında ayrıntılı görüşme ücretlerini de görmek isteyen kullanıcılar, faturalarla beraber gönderilen her bir ayrıntı sayfası için 4 lira 9 kuruş ödeyecek. SMS ücretleri yurtiçi için 2 lira 23 kuruş, yurtdışı için ise 5 lira 51 kuruş olarak belirlendi.