İşte İstanbul'da ilçe ilçe can kaybı tahmini... İBB raporu: 7,5'lik depremde kaç bina yıkılacak?

ADALAR

- Adalar ilçesinde Mw=7.5 büyüklüğündeki olası bir depremde binaların yaklaşık yüzde 48’inin orta ve üzeri hasar görebileceği, yüzde 18’inin ise ağır ve çok ağır hasarlı olarak tamamen kullanılamaz hale gelebileceği tahmin ediliyor.

- Olası deprem senaryosunda, ilçede yaklaşık 76 kişinin yaşamını yitirebileceği, 278 kişinin yaralanabileceği ve yaklaşık 9 bin 345 kişinin acil barınmaya ihtiyaç duyabileceği öngörülüyor.

- Doğal gaz şebekesinde 3, içme suyu şebekesinde 5 ve atık su altyapısında ise 8 noktada ciddi onarım ihtiyacının ortaya çıkabileceği belirtiliyor.

- Adalar’da yapıların yüzde 84’ünün 2000 yılı öncesinde inşa edildiği ve bölgedeki risk azaltma çalışmalarının ada bazında veya bölgesel ölçekte planlanmasının daha etkili olacağı vurgulanıyor.