İşte İstanbul'da ilçe ilçe can kaybı tahmini... İBB raporu: 7,5'lik depremde kaç bina yıkılacak?
İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, büyük paniğe yol açarken kentin karşı karşıya olduğu büyük deprem riskini yeniden gündeme taşıdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin açıkladığı raporda, olası 7,5 büyüklüğündeki bir depremde 39 ilçede yaşanabilecek can kaybı ve bina hasarlarına ilişkin tahminler yer aldı.
İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem ve en büyüğü 5,9 olan artçı sarsıntılar, çevre illerde de hissedildi. ekononim.com'un haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda açıklanan "İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi" kapsamında, olası 7,5 büyüklüğündeki bir depremde 39 ilçenin can kaybı, bina hasarları ve altyapı risklerine dair kapsamlı tahminler yeniden gündem oldu.
İşte İstanbul'da ilçe ilçe can kaybı ve yıkılacak bina tahminleri...
ADALAR
- Adalar ilçesinde Mw=7.5 büyüklüğündeki olası bir depremde binaların yaklaşık yüzde 48’inin orta ve üzeri hasar görebileceği, yüzde 18’inin ise ağır ve çok ağır hasarlı olarak tamamen kullanılamaz hale gelebileceği tahmin ediliyor.
- Olası deprem senaryosunda, ilçede yaklaşık 76 kişinin yaşamını yitirebileceği, 278 kişinin yaralanabileceği ve yaklaşık 9 bin 345 kişinin acil barınmaya ihtiyaç duyabileceği öngörülüyor.
- Doğal gaz şebekesinde 3, içme suyu şebekesinde 5 ve atık su altyapısında ise 8 noktada ciddi onarım ihtiyacının ortaya çıkabileceği belirtiliyor.
- Adalar’da yapıların yüzde 84’ünün 2000 yılı öncesinde inşa edildiği ve bölgedeki risk azaltma çalışmalarının ada bazında veya bölgesel ölçekte planlanmasının daha etkili olacağı vurgulanıyor.