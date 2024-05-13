İşte madde madde kamu tasarrufları
Kamuda tasarruf paketi kapsamında, yabancı menşeli araç kullanımını sonlandırıldı; lojman alımı-yapımı-kiralanması kaldırıldı; 3 yıl emekli olanlar kadar istihdam sağlanacak; yönetim kurulu ücretlerine sınırlama getirildi; kamuda personel servis hizmeti sınırlandırıldı; İşte Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıkladığı kamu tasarrufları...
Yabancı menşeli araç kullanımını sonlandırıyoruz
İlk başlığımız kamuda taşıtlar konusudur. Taşıt alanında kamu filo yönetim sisteminde taşıt sayısı ve kullanım standartlarını belirledik. Bu sistem taşıt edinim, kullanım ve tasfiye süreçlerini bütüncül anlayışla sağlayacak. Plaka bazlı olarak taşıtlarla ilgili süreci takip edeceğiz. Yaşı, kilometresi ve kullanımını izleyeceğiz. Veri girişi sisteme başladı. Bu sistemle hedefimiz, ilerleyen aşamada taşıtların ortak havuzda toplanarak kurumlar arası kullanıma zemin hazırlanmasıdır.
Yeni araç satın alma ve kiralamayı 3 yıl süreyle durduruyoruz. Mevcut taşıt kiralama sözleşmeleri izin alınmadan yenilenmeyecek.
Bütçe dışı kaynaklardan taşıt kullanımını da çok sıkı kural ve izne tabi tutuyoruz. Yabancı menşeli araç kullanımını sonlandırıyoruz. Mevcutların sözleşmelerinin sona ermesi gerekecek.
Kamuda personel servis hizmetini sınırlıyoruz
İhtiyaç fazlası olan ekonomik ömrünü tamamlamış olan taşıtları tasfiye edeceğiz. Savunma ve güvenlik hariç kamuda personel servis hizmetini sözleşme bitiminde sonlandırmayı hedefliyoruz. Kamu personel servislerine sınırlama getiriyoruz.