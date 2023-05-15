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  4. İşte TBMM'nin yeni milletvekilleri (28. Dönem vekilleri)

İşte TBMM'nin yeni milletvekilleri (28. Dönem vekilleri)

14 Mayıs seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. 28. Dönemdi TBMM'de görev alacak milletvekilleri kimler?

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