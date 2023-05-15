İşte TBMM'nin yeni milletvekilleri (28. Dönem vekilleri)
İşte TBMM'nin yeni milletvekilleri (28. Dönem vekilleri)
14 Mayıs seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. 28. Dönemdi TBMM'de görev alacak milletvekilleri kimler?
1 | 87
2 | 87
3 | 87
4 | 87
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır. Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez politikası ve aydınlatma metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.