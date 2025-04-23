İşte uzmanların İstanbul depremi için yaptığı yorumlar! Yeni deprem bekleniyor mu?
İstanbul'da saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinden, derlenen bilgilere göre, saat 12.19'daki 3,9 büyüklüğündeki depremin ardından 7 sarsıntı daha yaşandı. Söz konusu depremler sonrası uzmanlardan da açıklamalar peş peşe geldi. Peki yeni bir deprem bekleniyor mu? İşte uzman yorumları...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğündeki sarsıntı İstanbul'un yanı sıra çevre illerden de hissedildi.
Depremin ardından kent genelinde vatandaşlar sokağa döküldü.
Vatandaşlar, parklarda ve açık alanlarda toplandı.
Sarsıntıların en küçüğü İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi açıklarında 3,4, en büyüğü ise yine Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde oldu.
Saat 12.19'daki 3,9 büyüklüğündeki depremden sonraki sarsıntılar ise sırasıyla saat 12.49'da 6,2, saat 12.51'de 5,9 ile 4,4, saat 13.01'de 4,8, 13.02'de ise 4,5 ile 4,9, 13.07'de ise 3,4 büyüklüğünde meydana geldi.
İlgili sarsıntılar sonra uzmanlardan da açıklamalar geldi.
Peki söz konusu depremler daha büyük sarsıntıları doğurur mu? İşte uzmanların İstanbul depremi için yaptığı yorumlar...
"Kumburgaz Fayı yükleniyor"
Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'da hissedilen depremler için yaptığı paylaşımda, ilk hissedilen 4.00 şiddetindeki depremde Kumburgaz fayına dikkat çekti.
Görür, şunları söyledi:
"12 sularında Silivri açıklarında 4,0 deprem oldu. Deprem Kumburgaz Fay zonunda. Bu fay kilitli bir fay, enerji biriktiriyor. Zaman zaman da küçük depremler yapıyor. Yeri anlamlı, fikkatli olmak lazım. Kumburgaz Fayı yükleniyor."