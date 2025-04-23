İşte uzmanların İstanbul depremi için yaptığı yorumlar! Yeni deprem bekleniyor mu?

Sarsıntıların en küçüğü İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi açıklarında 3,4, en büyüğü ise yine Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde oldu.

Saat 12.19'daki 3,9 büyüklüğündeki depremden sonraki sarsıntılar ise sırasıyla saat 12.49'da 6,2, saat 12.51'de 5,9 ile 4,4, saat 13.01'de 4,8, 13.02'de ise 4,5 ile 4,9, 13.07'de ise 3,4 büyüklüğünde meydana geldi.