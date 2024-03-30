İstilacı İsrail sazanları Karadeniz kıyılarına vurdu
Tatlı sulardan gelen istilacı İsrail sazanları, Samsun kıyılarında şok geçirerek telef oldu.
Tatlı sulardan gelen binlerce İsrail sazanı Karadeniz’in tuzlu suyuna karışması sonucu şok geçirerek telef olarak kıyıya vurdu.
Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, 19 Mayıs ve Bafra ilçelerinde bulunan lagün göllerinde su seviyesinin yükselmesi sonucu, göllerin Karadeniz ile bağlantılı olan kanalları açıldı.
Kanalların açılmasıyla, göllerde yaşayan ve Türkiye için kabus olan, diğer balık türlerinin üremesini engelleyen binlerce İsrail sazanı Karadeniz’e döküldü. Tuzlu suya karışan istilacı balıklar telef oldu.