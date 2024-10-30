İzmir depreminin 4. yılında uzmanlardan kritik uyarı: '7 büyüklüğünde deprem üretebilir...'
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir ve İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Kurucu Başkanı Haydar Özkan, İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremin 4. yıldönümünde konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 117 kişi yaşamını yitirdi.
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir ve İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Kurucu Başkanı Haydar Özkan, depremin 4. yıldönümünde konuya ilişkin konuştu.
Sözbilir, 100 yılda yaşanan can ve mal kaybına rağmen Türkiye’nin henüz depreme dirençli bir ülke olamadığına işaret etti.
İzmir’in 6.0’dan büyük depreme hazırlıklı olmadığını vurgulayan Sözbilir, “Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Konak, Altındağ, Işıklar, Pınarbaşı, Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe gibi bölgelerde yer alan binaların önemli ölçüde hasar göreceği ve çok sayıda can ve mal kayıplarının yaşanacağı öngörülüyor” dedi.
Sözbilir, İzmir’de 17 adet diri fayın bulunduğunu ve bu fayların Mw=6 ile Mw=7.2 büyüklüğünde yıkıcı depremler üretme potansiyeline sahip olduğunu belirtirken kentin deprem riskinin arttığını, gelecekte olası bir depreme karşı riskleri azaltmak için sismik tehlike kaynaklarının iyi tanınması ve bina envanterinin sağlamlaştırılması gerektiğini kaydetti.
Ayrıca, Ege Denizi’ndeki tsunami tehlikesi nedeniyle daha dikkatli olunması gerektiğini de aktardı. Cumhuriyet'e konuşan Sözbilir, “Deprem bilincine, sürdürülebilir bir deprem politikasına, gelişmeleri yakından takip eden bilim insanlarına, deprem konusunda uzman mühendislere, depreme karşı dirençli toplumun çıkarları doğrultusundaki yönetim biçimini ilke edinen yerel yönetimlere ihtiyaç var” değerlendirmesinde bulundu.