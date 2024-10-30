İzmir depreminin 4. yılında uzmanlardan kritik uyarı: '7 büyüklüğünde deprem üretebilir...'

Sözbilir, 100 yılda yaşanan can ve mal kaybına rağmen Türkiye’nin henüz depreme dirençli bir ülke olamadığına işaret etti.

İzmir’in 6.0’dan büyük depreme hazırlıklı olmadığını vurgulayan Sözbilir, “Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Konak, Altındağ, Işıklar, Pınarbaşı, Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe gibi bölgelerde yer alan binaların önemli ölçüde hasar göreceği ve çok sayıda can ve mal kayıplarının yaşanacağı öngörülüyor” dedi.