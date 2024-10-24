İzmir'deki Tuzla Fayı için "Zamanı geldi" uyarısı: 7.2 büyüklüğünde deprem üretme kapasitesi var!

Tuzla Fayı'nın Sisam Fayı ile bağlantılı olduğunu aktaran Sözbilir, "Depremden hemen sonra bu fayda sıcaklığın arttığını ve yeni sıcak su kaynaklarının çıktığını gördük. Yani 30 Ekim'deki depremden bir şekilde etkilendi. Bir sonraki aşaması ise tetiklenme ve deprem üretme." diye konuştu.