İzmir'deki Tuzla Fayı için "Zamanı geldi" uyarısı: 7.2 büyüklüğünde deprem üretme kapasitesi var!
Deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir için Tuzla Fayı konusunda uyardı. Söz konusu fayın en son yaklaşık 2 bin yıl önce kırıldığını söyleyen Sözbilir, Tuzla Fayı'nın 7.2 şiddetinde deprem üretme potansiyeline sahip oldğunu kaydetti.
Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Tuzla Fayı'nın deprem üretme aralığı yaklaşık 2 bin yıl. Son depremini milattan sonra 178 yılında yapmış. O zamandan bu yana yaklaşık 2 bin yıl geçtiği için bu fayın yakın bir gelecekte kırılması bekleniyor." dedi.
Sözbilir, AA muhabirine, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından kentteki faylara ilişkin arazide bilimsel çalışma yaptıklarını anlattı.
Bu kapsamda Doğanbey'de denizde başlayıp Menderes ve Gaziemir'den geçip Karabağlar'a kadar uzanan Tuzla Fayı'na yoğunlaştıklarını ifade eden Sözbilir, 30 Ekim'deki depremden hemen sonra ekipteki arkadaşlarıyla burayı incelediklerini vurguladı.