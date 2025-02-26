Japon deprem uzmanı, en riskli 4 deprem bölgesini sıraladı: İşte o iller...
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Ege Denizi’ndeki sismik hareketlilik ve Türkiye’nin deprem riski taşıyan bölgeleri hakkında önemli uyarılarda bulundu. Muğla, Marmaris, Datça ve İzmir’i etkileyebilecek deprem için uyarıda bulunan Moriwaki, Türkiye’de 4 farklı bölgede büyük deprem beklediğini söyledi.
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye’nin deprem riski taşıyan bölgelerine dair kritik açıklamalarda bulundu.
Bir YouTube kanalına açıklama yapan Moriwaki, Ege Denizi’ndeki sismik hareketliliğe dikkat çekerek, Santorini Adası çevresinde 7 büyüklüğünde bir depremin meydana gelebileceğini belirtti.
Bu tür bir depremin Muğla, Marmaris, Datça ve İzmir'de hissedileceğini söyleyen Moriwaki, ayrıca tsunami riskine de dikkat çekti.
Bunun yanı sıra, Türkiye'de dört kritik bölgede büyük deprem beklendiğini ifade eden Moriwaki, Doğu Anadolu Fay Hattı, Bingöl-Karlıova bölgesi, Batı Anadolu Fay Hattı ve Marmara Bölgesi'nin risk altında olduğunu belirtti.
Özellikle İstanbul için büyük bir depremin kaçınılmaz olduğunu söyleyen Japon uzman, Silivri açıklarında geçmişte yaşanan büyük depremleri hatırlatarak, Marmara’da enerji birikiminin devam ettiğini ifade etti.
İşte Japon deprem uzmanının uyarıları ve Türkiye'deki en riskli bölgeler...
RİSK ALTINDAKİ İLLERİ SIRALADI
5 büyüklüğündeki deprem sonrasında Ege Denizi'ndeki depremlerin sıklığının son günlerde azaldığına dikkat çeken Moriwaki, "Yavaş yavaş yok olabilir ya da birkaç gün yok oluyorsa bu büyük deprem gelebilir.
Mesela 7 büyüklüğünde deprem geldiyse de Türkiye tarafında Muğla, Marmaris, Datça ve İzmir'e kadar hissedilebilir ama çok hasar olacağını zannetmiyorum. Deniz içerisinde deprem olunca tsunami olabilir. En kötü senaryoda 3 metre olabilir. Denizin çekilmesi ise depremle ilgili değil" dedi.
Türkiye'nin tehlikeli fay hatlarına dikkat çeken Japon deprem uzmanı, deprem beklediği 4 bölgeyi açıkladı.
Moriwaki, şunları kaydetti:
"Türkiye'de 4 noktada bundan sonra büyük deprem yani 7 büyüklüğünde deprem düşünülebilir. Önce Doğu Anadolu Fay hattı; Elazığ'da 2020'de deprem oldu, Kahramanmaraş 2023'de 2 hafta sonra da Hatay'da deprem oldu. Yani; Türkiye'nin depremi domino taşı gibi. Kuzey Anadolu Fay hattı için de 1923'te Erzincan'da, 1941'de Tokat sonra Samsun ve Doğu'dan Batı'ya 1999 depremine kadar gitti. Batı kolu Adana'dan Kıbrıs'a gidiyor. Kıbrıs'tan sonra da şimdi Santorini'ye kadar gidiyor. Domino taşı bazen geriye de dönüyor.