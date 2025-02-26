Japon deprem uzmanı, en riskli 4 deprem bölgesini sıraladı: İşte o iller...

Türkiye'nin tehlikeli fay hatlarına dikkat çeken Japon deprem uzmanı, deprem beklediği 4 bölgeyi açıkladı.

Moriwaki, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 4 noktada bundan sonra büyük deprem yani 7 büyüklüğünde deprem düşünülebilir. Önce Doğu Anadolu Fay hattı; Elazığ'da 2020'de deprem oldu, Kahramanmaraş 2023'de 2 hafta sonra da Hatay'da deprem oldu. Yani; Türkiye'nin depremi domino taşı gibi. Kuzey Anadolu Fay hattı için de 1923'te Erzincan'da, 1941'de Tokat sonra Samsun ve Doğu'dan Batı'ya 1999 depremine kadar gitti. Batı kolu Adana'dan Kıbrıs'a gidiyor. Kıbrıs'tan sonra da şimdi Santorini'ye kadar gidiyor. Domino taşı bazen geriye de dönüyor.