Japon deprem uzmanı Moriwaki, KAF'ı işaret etti: "32 kent büyük tehlikede" diyerek tek tek sıraladı
Türkiye'nin aktif fay hattı haritasıyla ilgili deprem uzmanları hemen hemen her gün uyarılarda bulunuyor. Deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, "Fay hatları domino taşı gibidir" diyerek fay hatlarına yönelik kritik uyarılarda bulundu.
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye'nin deprem risk haritasına dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'de depremin yaşanmayacağı hiçbir il kalmadığını vurgulayan Moriwaki, daha önce deprem beklenmeyen şehirlerde bile sarsıntıların meydana geldiğini belirtti.
Moriwaki, Türkiye'de en büyük depremlerin Kuzey Anadolu Fay hattının geçtiği şehirlerde yaşanacağını söyleyerek 32 il için özel uyarılarda bulundu.
Japon uzman Yoshinori Moriwaki, yaptığı açıklamada Türkiye'nin acilen gerekli tedbirleri alması gerektiğini vurguladı.
BATIDAKİ FAYLARI DA ETKİLİYOR
Moriwaki, "Doğu Anadolu fay hattı biriktirdiği enerjiyi serbest bırakmaya başladığından, batıdaki fay hatları da tetikleniyor. Bu durum, Adana'da meydana gelen depremin nedeni olarak değerlendirilebilir ve fay hattının Kıbrıs'a doğru ilerlemesi Akdeniz bölgesinde daha fazla depreme yol açabilir" dedi.