Japon deprem uzmanı Moriwaki, KAF'ı işaret etti: "32 kent büyük tehlikede" diyerek tek tek sıraladı

BATIDAKİ FAYLARI DA ETKİLİYOR

Moriwaki, "Doğu Anadolu fay hattı biriktirdiği enerjiyi serbest bırakmaya başladığından, batıdaki fay hatları da tetikleniyor. Bu durum, Adana'da meydana gelen depremin nedeni olarak değerlendirilebilir ve fay hattının Kıbrıs'a doğru ilerlemesi Akdeniz bölgesinde daha fazla depreme yol açabilir" dedi.