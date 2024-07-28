Japon deprem uzmanı Moriwaki, Kıbrıs için uyarıda bulunup, Doğu Anadolu Fayı'na dikkat çekti

Doğu Anadolu Fay Hattı'nın Elazığ, Kahramanmaraş ve Hatay'dan Adana ve sonrasında Kıbrıs'a uzandığını belirten Moriwaki;

"Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde 2020 yılında Elazığ depremi, ardından Kahramanmaraş depremi ve geçen sene Hatay depremi gerçekleşti. Bu fay hattı Suriye'ye kadar uzanıyor. Fay hattı üzerinde Bingöl, Muş ve Bitlis Karlıova bölgeleri büyük deprem olma açısından çok tehlikeli. Ayrıca, Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde Adana'dan Kıbrıs'a kadar uzanan bir hat daha var ve bu fay hattı henüz kırılmadığı için şu an riskli görünüyor" dedi.