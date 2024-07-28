Japon deprem uzmanı Moriwaki, Kıbrıs için uyarıda bulunup, Doğu Anadolu Fayı'na dikkat çekti
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki olası deprem senaryoları devam ederken, Doğu Anadolu Fay Hattı için önemli bir uyarılarda bulundu. Ekonomim.com'a değerlendirmelerde bulunan Moriwaki, Bingöl, Karlıova, Muş ve Bitlis illerine dikkat çekerek bu bölgelerde deprem riskinin çok yüksek olduğunu söyledi.
Doğu Anadolu Fay Hattı'nın Elazığ, Kahramanmaraş ve Hatay'dan Adana ve sonrasında Kıbrıs'a uzandığını belirten Moriwaki;
"Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde 2020 yılında Elazığ depremi, ardından Kahramanmaraş depremi ve geçen sene Hatay depremi gerçekleşti. Bu fay hattı Suriye'ye kadar uzanıyor. Fay hattı üzerinde Bingöl, Muş ve Bitlis Karlıova bölgeleri büyük deprem olma açısından çok tehlikeli. Ayrıca, Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde Adana'dan Kıbrıs'a kadar uzanan bir hat daha var ve bu fay hattı henüz kırılmadığı için şu an riskli görünüyor" dedi.
Kıbrıs'ta büyük deprem riski var
Doğu Anadolu Fay Hattı'nın Elazığ, Kahramanmaraş ve Hatay'dan Adana ve sonrasında Kıbrıs'a uzandığını belirten Moriwaki, "Kıbrıs'ta 7 büyüklüğünde deprem olma olasılığı yüksek. Kıbrıs bu konuda tehlikeli bölgelerden. Bu bölgenin birinci derece deprem bölgesi olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin yumuşak zemine sahip Hatay'ı da etkilediğini hatırlatan Moriwaki, Kıbrıs tarafında denizde bir deprem meydana gelmesi durumunda buranın zeminden kaynaklı tekrar etkilenebileceğini de belirtti.
Moriwaki, "Kıbrıs, özellikle yıkıcı deprem olma olasılığı açısından Türkiye'den daha tehlikeli bir bölge. Kıbrıs'ın kuzey ve güney tarafının deniz kenarı olan bölgelerinde fay hattı bulunuyor. Kıbrıs'ın güney tarafında önce daha önce gerçekleşebilir. Sonrasında kuzey tarafında olabilir" değerlendirmesini yaptı.