Japon Deprem Uzmanı Moriwaki uyardı! Asıl riskli bölgeyi işaret etti: Büyük fay hatlarından birisi
Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, Balıkesir'de büyük bir deprem beklemediğini belirtti. Yoshinori Moriwaki asıl risk için iki bölgeyi işaret ederek "Büyük fay hatlarından birisi" diye konuştu.
Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin düzenlediği konferansta, deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki konuşmacı olarak yer aldı.
Konuşmasında Moriwaki, Türkiye’nin deprem kaynaklı can kayıpları açısından dünyada üçüncü sırada yer aldığını vurgulayarak, alınacak önlemlerin hayati önem taşıdığına dikkat çekti.
"DÜNYADAKİ BÜYÜK FAYLARDAN BİRİSİ"
Japonya'da mimar ve inşaat mühendisinin jeoloji, jeofizik, sismoloji alanında eğitim almak zorunda olduğunu ifade eden Moriwaki, "Türkiye ve Japonya, deprem konusunda benzer özelliklere sahip. Japonya'da 4, Türkiye'de 6 deprem levhası var. Türkiye daha karışık.