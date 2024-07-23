Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki açıkladı: Marmara'da hangi şehirler tehlike altında

İstanbul'da tsunami riski yüksek

Moriwaki, bina ve zemin faktörlerinin olası büyük bir depremde çok önemli rolü olduğunu belirtti. Türkiye'de olası büyük bir depremde genel olarak 1 metre kadar bir tsunami görülme olasılığının bulunduğunu ve bunun denizde kayma meydana gelmesiyle yaşandığını ifade ederek, İstanbul'da ise olası büyük bir depremde 1 metreden 3 metreye kadar tsunami görülme olasılığının mevcut olduğunu ve deniz kenarındaki ilçelerin risk altında kalabileceğini aktardı.