Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki açıkladı: Marmara'da hangi şehirler tehlike altında
Son zamanlarda Türkiye'nin fay hatlarında yaşanan hareketlilik devam ediyor. Marmara Denizi'nde önce Tekirdağ açıklarında 4.1 büyüklüğünde ardından Çanakkale'de 4.7 büyüklüğünde deprem yaşandı. Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, ekonomim.com'a yaptığı açıklamada, Türkiye'nin deprem riskine değindi ve son yaşanan depremlerle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.
Moriwaki, Marmara Fay Hattı'nın Erzincan'dan Tokat'a, oradan Yalova'ya kadar uzandığını ve 1999 yılında büyük bir depremle Yalova'ya kadar geldiğini belirtti. Bu hattın Düzce'den sonra Yalova'dan Adalar'a, güneyde Çanakkale'ye kadar uzanan bir 'güney' kolu olduğunu söyledi. Son yaşanan depremlerim Kuzey Anadolu Fay hattının güney kolu içinde yer alan Çanakkale, İnegöl, Bursa ve Bandırma'yı da içine alan bölgede gerçekleştiğini anlattı.
Yoshinori Moriwaki, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın güney kolunun İstanbul'u efektif şekilde etkilemeyeceğini, uzun zamandır bu hatta bir hareketlenme olmadığını belirtti. Yalova'dan Tekirdağ'ın güneyine kadar olan bölgede deprem olma olasılığının yüksek olduğunu ve özellikle Çanakkale taraflarında sıklıkla depremler meydana geldiğini vurgulayan Moriwaki, büyük bir depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın güney kolunda, yani Bursa, Yalova, Çanakkale ve Bandırma taraflarında beklediğini işaret etti.
İstanbul'un deprem riski
İstanbul'un güney fay hattına yakın olması nedeniyle artçı sarsıntılardan etkilenmesinin kaçınılmaz olduğunu söyleyen Moriwaki, özellikle İstanbul'un batı tarafının Atatürk Havalimanı tarafında olan bölgelerin yumuşak zemin nedeniyle depremleri daha güçlü hissedebileceğini ifade etti. Moriwaki, "Boğaz'ın doğu tarafının olası İstanbul depreminden daha az hasarla çıkacağını, batı tarafının depremden en fazla etkilenen riskli bölge olacağını düşünüyorum. Zeminin iyi ve sağlam olduğu yerlerde deprem fazla hissedilmeyecek" dedi.
İstanbul'da tsunami riski yüksek
Moriwaki, bina ve zemin faktörlerinin olası büyük bir depremde çok önemli rolü olduğunu belirtti. Türkiye'de olası büyük bir depremde genel olarak 1 metre kadar bir tsunami görülme olasılığının bulunduğunu ve bunun denizde kayma meydana gelmesiyle yaşandığını ifade ederek, İstanbul'da ise olası büyük bir depremde 1 metreden 3 metreye kadar tsunami görülme olasılığının mevcut olduğunu ve deniz kenarındaki ilçelerin risk altında kalabileceğini aktardı.