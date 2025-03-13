Japon deprem uzmanından 7.5’lik korkutan İstanbul depremi uyarısı: İşte en çok etkilenecek ilçeler..
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Kuzey Anadolu Fayı’nda yıllardır biriken enerjinin güçlü bir depremi tetikleyebileceğini ifade ederek, İstanbul ve çevresinde 7.5 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşanabileceği konusunda uyardı.
Türkiye'nin en büyük metropollerinden biri olan İstanbul, uzun zamandır beklenen büyük deprem riskiyle yüz yüze. Uzmanlar, Kuzey Anadolu Fayı’nın Marmara Denizi'nden geçen segmentinde ciddi bir enerji birikimi olduğunu ve bunun er ya da geç açığa çıkacağını vurguluyor. Peki, olası bir İstanbul depremi ne zaman meydana gelebilir ve hangi bölgeler daha fazla risk altında?
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Kuzey Anadolu Fayı’nın uzun süredir kırılmayan noktalarında enerji biriktiğini belirterek, İstanbul ve çevresi için büyük bir deprem uyarısında bulundu. Moriwaki, özellikle Avrupa Yakası'ndaki yumuşak zeminli bölgeler ile Anadolu Yakası’ndaki bazı kıyı şeritlerinde riskin yüksek olduğunu vurguladı.
Bir YouTube kanalına konuşan Moriwaki, Kuzey Anadolu Fayı'nın (KAF) dünyanın en büyük fay hatlarından biri olduğunu belirterek, fay hattının Endonezya’dan başlayıp, Nepal, Afganistan, İran, Türkiye, Yunanistan ve İspanya’ya kadar uzandığını söyledi.