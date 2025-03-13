Japon deprem uzmanından 7.5’lik korkutan İstanbul depremi uyarısı: İşte en çok etkilenecek ilçeler..

Türkiye'nin en büyük metropollerinden biri olan İstanbul, uzun zamandır beklenen büyük deprem riskiyle yüz yüze. Uzmanlar, Kuzey Anadolu Fayı’nın Marmara Denizi'nden geçen segmentinde ciddi bir enerji birikimi olduğunu ve bunun er ya da geç açığa çıkacağını vurguluyor. Peki, olası bir İstanbul depremi ne zaman meydana gelebilir ve hangi bölgeler daha fazla risk altında?