Japon uzman Moriwaki, "Türkiye'de en büyük depremler buralarda olacak" diyerek kentleri sıraladı

'Marmara'da 6 büyüklüğünde olan depremler bile riskli"

Marmara'dan geçen fay hattının yumuşak zeminde olduğunu söyleyen Moriwaki, "Bu bölgede 6 büyüklüğünde deprem bile oldukça riskli. Bu yüzden bir an önce burada hem devlet hem belediye hem de vatandaşların dikkat etmesi gerekiyor" dedi.