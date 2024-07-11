Japon uzman Moriwaki, "Türkiye'de en büyük depremler buralarda olacak" diyerek kentleri sıraladı
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den çarpıcı bir uyarı geldi. Doğu Anadolu'dan Akdeniz'e ulaşan fay hattına dikkat çeken Moriwaki, "7,5 büyüklüğünde deprem olabilir" dedi. Moriwaki, en büyük depremlerin yaşanılabileceği illeri sıraladı...
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Kahramanmaraş merkezli Şubat depremlerinin ardından Türkiye’yi bekleyen büyük tehlikeye ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Doğu Anadolu'nun Akdeniz'e ulaşan fay hattında herhangi bir deprem olmadığını belirten Moriwaki, biriken bir enerjinin doğurabileceği tehlikeyi hatırlattı.
Moriwaki, "Doğu Anadolu'dan uzanan ve Kahramanmaraş depremiyle büyük bir enerji depolayan Kıbrıs'tan gelen fay hattı ile birleşen Doğu Anadolu'nun batı kolunda deprem yaşanması halinde büyük bir yıkım yaşanacak. Bu deprem en az 7.5 üzeri olacak" dedi.
Tsunami riski
Moriwaki, bu depremin olması halinde ise Mersin, Adana, Hatay ve Antalya'da şiddetli bir tsunaminin yaşanabileceğini ifade etti.
'Marmara'da 6 büyüklüğünde olan depremler bile riskli"
Marmara'dan geçen fay hattının yumuşak zeminde olduğunu söyleyen Moriwaki, "Bu bölgede 6 büyüklüğünde deprem bile oldukça riskli. Bu yüzden bir an önce burada hem devlet hem belediye hem de vatandaşların dikkat etmesi gerekiyor" dedi.