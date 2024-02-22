KAAN mı, F-16 mı? İşte iki uçağın karşılaştırması...
TUSAŞ'ın ürettiği milli muharip uçağı KAAN, ilk uçuşunu gerçekleştirdi. KAAN, 13 dakika havada kalırken, 8000 feet irtifada 230 knot (Saatte 426 km) hıza ulaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KAAN'ı Amerikan savaş uçağı F-16'ya benzeterek, "KAAN aynı F-16 gibi" dedi. Peki KAAN ve F-16 savaş uçaklarıni hangi özellikleri birbirinden ayırıyor? Hangi uçak daha iyi? İşte detaylar...
2028’te Hava Kuvvetleri'ne 20 adet KAAN Blok 10 uçağının teslimi planlanıyor. 2028’ten itibaren milli üretim motor ile üretime geçilecek. KAAN’da, şu anda ABD üretimi F110 turbofan motoru kullanılıyor.
Türk Hava Kuvvetleri’nin envanterindeki 244 F-16 jeti, dördüncü nesil savaş uçağı. KAAN ise F-35 ve F-22 jetleri gibi beşinci nesil.
KAAN’ın F-16’lara göre üstün özellikleri özetle şöyle:
Hayalet (gizli) uçak olmalarını sağlayan düşük radar kesiti. Yüksek manevra yeteneği.