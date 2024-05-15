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  4. Kadıköy'de 'sarı köşk'e dudak uçuklatan teklifler yapıldı, sahibi satmadı! İşte gerekçesi...

Kadıköy'de 'sarı köşk'e dudak uçuklatan teklifler yapıldı, sahibi satmadı! İşte gerekçesi...

İstanbul Kadıköy'de halk arasında 'Sarı köşk' olarak bilinen köşkün sahibi, inşaat firmaları tarafından ederinden çok daha fazla para teklif edildiyse de dikey yapılaşmaya karşı olduğunu söyleyerek evini satmadı.

Kadıköy'de 'sarı köşk'e dudak uçuklatan teklifler yapıldı, sahibi satmadı! İşte gerekçesi... - Sayfa 1

Kadıköy'de 1900'lü yılların başında yaptırılan 'Sarı köşk', yapısı, görünüşü ve rengiyle dikkat çekiyor.

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Kadıköy'de 'sarı köşk'e dudak uçuklatan teklifler yapıldı, sahibi satmadı! İşte gerekçesi... - Sayfa 2

Gri ve yüksek binaların arasında kalan, tarihi eser statüsünde olan köşkün çevresi bu günlerde 15- 20 katlı binalarla kaplanmış durumda.

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Kadıköy'de 'sarı köşk'e dudak uçuklatan teklifler yapıldı, sahibi satmadı! İşte gerekçesi... - Sayfa 3

Sahibi tarafından özenle bakımı yaptırılan ve yıllara meydan okuyan köşke inşaat firmaları tarafından ederinden çok daha fazla para teklif edildiyse de köşkün sahibi dikey yapılaşmaya karşı olduğunu söyleyerek evini satmayı düşünmüyor.

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Kadıköy'de 'sarı köşk'e dudak uçuklatan teklifler yapıldı, sahibi satmadı! İşte gerekçesi... - Sayfa 4

Mahalle sakinlerinden Tuncay Çökelek, sarı köşkle ilgili şunları söyledi: 

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