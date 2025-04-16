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  4. Kahramanmaraş 4.1 ile sarsıldı! Prof. Dr. Ercan değerlendirdi: Yıkıcı bir depreme neden olur mu?

Kahramanmaraş 4.1 ile sarsıldı! Prof. Dr. Ercan değerlendirdi: Yıkıcı bir depreme neden olur mu?

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlgili deprem sonrası sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Prof. Dr. Ercan, "Bunlar beklenen küçük, yıkıcı olmayan yerel gerginlik boşalmalarıdır. Kaygılanmayın" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş 4.1 ile sarsıldı! Prof. Dr. Ercan değerlendirdi: Yıkıcı bir depreme neden olur mu? - Sayfa 1

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.04'te merkez üssü Nurhak olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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Kahramanmaraş 4.1 ile sarsıldı! Prof. Dr. Ercan değerlendirdi: Yıkıcı bir depreme neden olur mu? - Sayfa 2

Depremin 6,98 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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Kahramanmaraş 4.1 ile sarsıldı! Prof. Dr. Ercan değerlendirdi: Yıkıcı bir depreme neden olur mu? - Sayfa 3

Söz konusu sarsıntı sonrası Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu.

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Kahramanmaraş 4.1 ile sarsıldı! Prof. Dr. Ercan değerlendirdi: Yıkıcı bir depreme neden olur mu? - Sayfa 4

Prof. Dr. Ercan, "Bunlar beklenen küçük, yıkıcı olmayan yerel gerginlik boşalmalarıdır. Kaygılanmayın" ifadelerini kullandı.

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