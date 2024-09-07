Kahramanmaraş merkezli deprem öncü niteliğinde mi? Yer bilimci Serkan İçelli uyardı

ÖNCÜ NİTELİĞİNDE DEĞİL

X hesabı üzerinden depremin hemen sonrasında açıklama yapan yer bilimci Serkan İçelli, "Sakçagözü kuzeydoğu ucu Ölüdeniz kırığı üzerinde 5 büyüklüğünde bir atım gerçekleşti.Bu beklediğimiz, gecikmiş,büyük bir artçıydı. Öncü niteliğinde değildir çünkü daha önce yırtılmış olan kırığın üzerinde gerçekleşti. Hasarsız ve az hasarlı binalarda herhangi bir sorun oluşmayacaktır.Herkese geçmiş olsun." paylaşımını yaptı.