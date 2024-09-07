Kahramanmaraş merkezli deprem öncü niteliğinde mi? Yer bilimci Serkan İçelli uyardı
Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 2 deprem meydana geldi. 3.8 ve 5.0 büyüklüğündeki depremler Adana, Osmaniye, Malatya, Elazığ, Gaziantep gibi illerde de etkili bir şekilde hissedildi.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde peş peşe 2 deprem meydana geldi. Bölgede güçlü bir şekilde hissedilen depremin ardından yer bilimci Serkan İçelli önemli açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin son yıllarda yaşadığı en büyük felaket olarak kayıtlara geçen 6 Şubat depremlerinin ardından aynı bölgede ilk kez bu kadar bir deprem daha meydana geldi.
ÖNCÜ NİTELİĞİNDE DEĞİL
X hesabı üzerinden depremin hemen sonrasında açıklama yapan yer bilimci Serkan İçelli, "Sakçagözü kuzeydoğu ucu Ölüdeniz kırığı üzerinde 5 büyüklüğünde bir atım gerçekleşti.Bu beklediğimiz, gecikmiş,büyük bir artçıydı. Öncü niteliğinde değildir çünkü daha önce yırtılmış olan kırığın üzerinde gerçekleşti. Hasarsız ve az hasarlı binalarda herhangi bir sorun oluşmayacaktır.Herkese geçmiş olsun." paylaşımını yaptı.
BİNGÖL - KARLIOVA - ERZİNCAN ÇATALINI UYARDI
Ünlü yer bilimci ve deprem çalışmalarını sürdüren Profesör Doktor Naci Görür bir sonraki tehlike için, "Karakoçan ve oradan da Elazığ ve Elazığ’dan Malatya’ya oradan Hatay’a gidiyor. Şimdi beklediğimiz diğer deprem korktuğumuz yer, Karlıova ile Bingöl-Göynük arasıdır. Tam çatalda. 20 Şubat depremleri oraya enerji transfer etmiş olabilir. Deprem nerede olacak diyorsunuz. Bingöl-Karlıova- Erzincan arası en az 7.4 olabilir.” dedi.