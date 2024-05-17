Kalben’in görüntüleri ifşa oldu! Yakın arkadaşı şantaj yapıp para istemiş
Şarkıcı Kalben, Beyoğlu’nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Evinde 15 gram uyuşturucu madde bulunan Kalben'in soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı.
Şarkıcı Kalben Sağdıç, 8 Mayıs’ta Beyoğlu’nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Evinde yapılan aramada 15 gram skunk, 2 bin euro, 730 Amerikan doları ve bin 500 lira ele geçirildi. Soruşturmaya dair yeni detaylar ortaya çıktı
Yurtdışında kokain kullanırken videosu yer alıyrodu
Şarkıcı Kalben'in evine yapılan operasyonda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gönderilen bir ihbar etkili oldu. İhbarda, Kalben'in yurtdışında kokain kullanırken çekilmiş bir videosu yer alıyordu. Ayrıca, şarkıcının uyuşturucu madde satışı yaptığı iddiası üzerine emniyet harekete geçti.
'Ünlülere uyuşturucu temin ediyor' iddiası
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gönderilen ihbar dilekçesinde, "Şarkıcı Kalben Sağdıç uyuşturucu kullanıyor ve çevresine para karşılığı dağıtım yapıyor" denildi. İhbarda, asıl uyuşturucuyu getiren kişilerin isimleri de verildi ve ünlü şarkıcının magazin dünyasından birçok kişiye uyuşturucu sağladığı belirtildi.
Ayrıca yurtdışından ülkeye giriş yaptığı sırada enstrümanların içerisinde ülkeye uyuşturucu madde soktuğu anlatıldı.
İhbar sonrası gözaltına alınan Kalben ise verdiği ifadesinde kokain maddesine Harbiye'de verdiği bir konserde çok yakın arkadaşının ziynet eşyalarını çalmasından dolayı üzüldüğünü, bu nedenle uyuşturucu maddeye başladığını söyledi.