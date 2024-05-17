Kalben’in görüntüleri ifşa oldu! Yakın arkadaşı şantaj yapıp para istemiş

Yurtdışında kokain kullanırken videosu yer alıyrodu

Şarkıcı Kalben'in evine yapılan operasyonda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gönderilen bir ihbar etkili oldu. İhbarda, Kalben'in yurtdışında kokain kullanırken çekilmiş bir videosu yer alıyordu. Ayrıca, şarkıcının uyuşturucu madde satışı yaptığı iddiası üzerine emniyet harekete geçti.