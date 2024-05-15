Kamuda çalışma sistemi sil baştan değişiyor: İşte gündemdeki 6 formül
Bu hafta kamuda tasarruf tedbirlerinin açıklanmasının ardından yeni düzenlemenin detayları merak ediliyor. Özellikle kamu personelinin çalışma sisteminde yapılacak değişiklikler araştırılıyor. Yeni dönemde personelin esnek ve uzaktan çalışması sağlanacak. Yeni çalışma sistemiyle ilgili 6 formül gündeme geldi. İşte o formüller..
Geçtiğimiz günlerde hükümet, kamuda tasarruf önlemlerini açıkladı. Buna göre kamuda yeni memur alımları, emekli olan personel sayısına göre olacak. Uzaktan ve esnek çalışma sistemine geçilecek. Yeni çalışma sistemiyle ilgili 6 formül gündemde...
Hazırlanan esnek çalışma yönetmeliği taslağına göre kamuda "esnek çalışma", "değişken zamanlı çalışma", "yoğunlaştırılmış çalışma", "uzaktan çalışma", "kısmi zamanlı çalışma" ve "akademik eğitim amaçlı çalışma" şeklinde olmak üzere 6 model masada...
Peki esnek çalışma hangi kamu kurumlarında hayata geçebilir? Konuyla ilgili merak edilenleri Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, Milliyet'e anlattı.
Bayram, şunları söyledi:
“Geçtiğimiz günlerde kamuda tasarruf paketi açıklandı. Bu paket kapsamında hükümet bazı önlemler açıkladı. İlk etapta emekli olacak personel kadar yeni personel alınması noktasında adım atıldı. Ben bunun tüm kamu birimlerinde uygulanacağını düşünmüyorum. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı gibi kritik bakanlıklarda bu dikkate alınmayacaktır. Öğretmen ataması noktasında, fahiş fiyatla mücadele kapsamında, kayıt dışılıkla mücadele kapsamında artan bir iş yükü var.