Kamuda çalışma sistemi sil baştan değişiyor: İşte gündemdeki 6 formül

“Geçtiğimiz günlerde kamuda tasarruf paketi açıklandı. Bu paket kapsamında hükümet bazı önlemler açıkladı. İlk etapta emekli olacak personel kadar yeni personel alınması noktasında adım atıldı. Ben bunun tüm kamu birimlerinde uygulanacağını düşünmüyorum. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı gibi kritik bakanlıklarda bu dikkate alınmayacaktır. Öğretmen ataması noktasında, fahiş fiyatla mücadele kapsamında, kayıt dışılıkla mücadele kapsamında artan bir iş yükü var.