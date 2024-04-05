Kandil mesajları 2024! Kadir Gecesi'ne özel kısa mesaj gönderin! Kadir Geceniz mübarek olsun!
Bugün Kadir Gecesi! Kadir Gecesi, İslam dininin inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla Peygamber Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gecedir. Bugüne özel sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel kandil mesajlarını hazırladık. Kandil mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kadir Gecesi'ne özel kısa mesajları ve sözleri akrabalarınıza gönderebilirsiniz.
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