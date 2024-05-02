Kapıkule'de 40 milyon lira değerinde kaçak altın ele geçirildi
Kapıkule Hudut Kapısı’nda yapılan aramada bir tırın gizli bölmesine saklanmış yaklaşık 19 kg altın ele geçirildi. 23 parça faturasız külçe altına ve 22 adet faturasız altın bileziklere el konulurken tır şoförü gözaltına alındı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kapıkule Gümrük Müdürlüğü ekipleri tarafından koordineli olarak 3 farklı operasyon düzenlendi.
İlk operasyon Kapıkule Hudut Kapısı’nda gerçekleşti. Yurt dışından Türkiye’ye giriş yaparken Kapıkule Hudut Kapısı’nda durdurulan tırda polis ekipleri tarafından yapılan aramada, tırın gizli bölmesine saklanmış 18 kilo 725 gram altın ele geçirildi.
40 milyon değerinde olduğu belirlenen 23 parça faturasız külçe altına ve 22 adet faturasız altın bileziklere el konulurken, tır şoförü gözaltına alındı.
İkinci operasyonun adresi de Kapıkule Hudut Kapısı oldu. Yurt dışından Türkiye’ye giriş yaparken Kapıkule Hudut Kapısı’nda durdurulan yabancı plakalı tırda arama yapan ekipler, lüks araca ait gümrük kaçağı 7 adet motor/kaporta yedek parçası ele geçirdi. Ele geçirilen araç parçalarına el konulurken, tır şoförü hakkında adli işlem yapıldı.