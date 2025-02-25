Kar etkisini yitirdi, sağanak yağmur geliyor: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurt genelinin çok bulutlu, İzmir, Muğla, Manisa, Sinop çevreleri ile Edirne'nin güney kesimleri ve Antalya'nın batı kıyı ilçelerinin sağanak, Çanakkale, Balıkesir, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. İşte 25 Şubat 2025 hava durumu tahminleri...
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale ve Balıkesir çevreleri ile Edirne'nin güney kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu
İSTANBUL °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Muğla ve Manisa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
DENİZLİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
MANİSA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batısının çok bulutlu, Antalya'nın batı kıyı ilçelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı kıyı ilçeleri öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu
HATAY °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu