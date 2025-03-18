Kar, İstanbul'a yaklaştı: Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Karabük ve Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde de kar etkili oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve hafif kar yağışı etkisini gösterdi.
Hava sıcaklığının geceleri sıfır dereceye düştüğü bölgede, gündüz Edirne ve Tekirdağ'da 5, Kırklareli'nde ise 4 derece olarak ölçüldü.
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinin Kadın Kule ve Jandarma Kule mevkileri kar yağışı ile beyaza büründü.