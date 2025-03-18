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  4. Kar, İstanbul'a yaklaştı: Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

Kar, İstanbul'a yaklaştı: Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Karabük ve Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde de kar etkili oldu.

Kar, İstanbul'a yaklaştı: Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı - Sayfa 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve hafif kar yağışı etkisini gösterdi.

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Kar, İstanbul'a yaklaştı: Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı - Sayfa 2

Hava sıcaklığının geceleri sıfır dereceye düştüğü bölgede, gündüz Edirne ve Tekirdağ'da 5, Kırklareli'nde ise 4 derece olarak ölçüldü.

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Kar, İstanbul'a yaklaştı: Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı - Sayfa 3

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinin Kadın Kule ve Jandarma Kule mevkileri kar yağışı ile beyaza büründü.

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Kar, İstanbul'a yaklaştı: Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı - Sayfa 4

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde öğleden sonra başlayan hafif kar yağışı aralıklarla devam etti. Edirne'nin yüksek bölgelerinde ise zaman zaman kar yağışı etkili oldu. Bölgede hafif kar yağışının yer yer süreceği belirtildi.

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